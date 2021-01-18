Başakşehir, Kerim Frei ile yolları ayırdı
Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Kerim Frei’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
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