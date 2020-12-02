Başakşehir-Leipzig karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Başakşehir ile Leipzig karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 20:57
Başakşehir-Leipzig karşı karşıya
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UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Başakşehir ile Leipzig karşı karşıya geliyor.

2. dakikada Haidara’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Forsberg’in vuruşu direk dibinden auta gitti.

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele, Kampl, Olmo, Forsberg, Poulsen.



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