Başakşehir-Leipzig karşı karşıya
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Başakşehir ile Leipzig karşı karşıya geliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Başakşehir ile Leipzig karşı karşıya geliyor.
2. dakikada Haidara’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Forsberg’in vuruşu direk dibinden auta gitti.
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba
Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele, Kampl, Olmo, Forsberg, Poulsen.
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