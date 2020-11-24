Başakşehir Manchester deplasmanında

24 Kasım 2020 Salı, 10:45

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H Grubu'ndaki dördüncü maçında Manchester United'ın konuğu oluyor.

Old Trafford'da oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak.

Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.

Bu akşam 23.00'da başlayacak mücadele Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde sakatlıkları süren Junior Caiçara, Mehmet Topal ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Danijel Aleksic ise İngiltere'ye götürülmedi.

ngiliz devinde ise sakatlıkları süren Luka Shaw ve Phil Jones'un yanı sıra karantinada olan Jesse Lingard bu maçta görev alamayacak.

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles, McTominay, Pogba, James, Van de Beek, Rashford, Cavani

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mahmut, İrfan Can, Visca, Berkay, Deniz, Demba Ba