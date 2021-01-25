Başakşehir, Ömer Ali Şahiner ile anlaştı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 16:08

Medipol Başakşehir, Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Ömer Ali Şahiner’in transferinde sona yaklaştı. Turuncu-lacivertliler, Ömer Ali için Konyaspor ile 1 milyon 250 bin Avro bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca 29 yaşındaki futbolcu da yeşil-beyazlı takımdaki alacaklarından feragat edecek.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Duarte ve J. Fernandes’in ardından üçüncü transferini yapmaya yakın. Turuncu-lacivertliler, İH Konyaspor’un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile prensip anlaşmasına vardı. Başakşehir, Konya temsilcisiyle de 1 milyon 250 bin Euro’luk bonservis bedelinde el sıkıştı. Bunun yanında Ömer Ali de Konyaspor’daki alacaklarını bırakacak.

Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.



