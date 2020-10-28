Başakşehir, PSG'ye 2. yarı teslim oldu

28 Ekim 2020 Çarşamba, 19:49

Başakşehir ile PSG İstanbul'da karşı karşıya geldi.

8. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Mbappe 2 rakibinden sıyrılıp Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli ceza sahası dışındaki İrfan Can’ı gördü. İrfan’ın uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti.

15. dakikada savunmanın arkasına sarkan Crivelli, ceza sahası önündeki Visca’yı gördü. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Kurzawa’nın ortasında Başakşehir savunmasının uzaklaştırdığı top Di Maria’da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mehmet Topal’a çarpan top az farkla kornere gitti.

26. dakikada Visca’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rafael direkt kaleye vuruşunda kaleci Navas gole engel oldu.

29. dakikada Di Maria’nın soldan kullandığı kornerde Mert topu yumrukladı ancak Herrera kafayla direkt kaleye gönderdi, top üstten az farkla dışarı gitti.

33. dakikada Kurzawa ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Di Maria sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin hemen yanından dışarı gitti.

37. dakikada Florenzi’nin sağdan yaptığı ortaya Mbappe gelişine vurdu ancak top az farkla auta çıktı. Sakatlık geçiren Neymar yerini Sarabia'ya bıraktı.

64. dakikada Kean, PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

68. dakikada Mehmet yerini Demba Ba'ya bıraktı.

78. dakikada Kean skoru 2-0 yaptı.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibine 2-0 yenildi.



Stat: Fatih Terim

Hakemler: Andreas Ekberg x, Stefan Hallberg xx, Graeme Stewart xx

M.Başakşehir: Mert xx, Rafael xxx, Skrtel xxx, Epureanu xxx, Bolingoli xx, Mehmet Topal xxx, İrfan Can xx, Visca xxx, Berkay xx, Deniz xxx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Aleksic, Demba Ba, Giuliano, Gulbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Paris Saint-Germain: Navas xx, Florenzi xx, Danilo xx, Kimpembe xx, Kurzawa xx, Herrera xxx, Marquinhos xxx, Di Maria xx, Neymar x (Sarabia dk. 26 x), Kean xx, Mbappe xx

Yedekler: Rico, Randriamamy, Kehrer, Rafinha, Diallo, Bakker, Gueye, Dagba, Pembele, Ruiz-Atil, Fadiga

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Sarı kart: Crivelli (M.Başakşehir)