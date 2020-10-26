Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 2. haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

İHA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 20:42
Başakşehir, PSG maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun 2. haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Başakşehir, yarın saat 19.15’te yapacağı idmanla Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.


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