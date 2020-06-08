Başakşehir sessiz ve derinden!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 12:32

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli futbolcular, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.