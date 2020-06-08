Başakşehir sessiz ve derinden!
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda maçın ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Turuncu lacivertli futbolcular, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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