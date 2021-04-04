Başakşehir son dakikada gelen gollerle kazandı

04 Nisan 2021 Pazar, 17:52

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. 26. dakikada Tolga Ciğerci'nin attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıyı da uzunca bir süre önde götüren ev sahibi ekip, 71. dakikada Karim Hafez'in asistinde Adem Büyük'ün golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

PENALTI KAÇTI

Eşitlik golünün ardından baskıyı artıran Başakşehir 79. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Penaltıda topu başına geçen Demba Ba, penaltıyı kalecinin sağına vurdu ve Abdulsamed penaltıyı kurtardı.

ÖMER ALİ'DEN İLK GOL

Devre arasında dokuz sezon formasını giydiği Konyaspor'dan ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Ömer Ali Şahiner yeni takımındaki ilk golünü 87. dakikada kaydetti. Başakşehir'in diğer golünü ise 90+1'de Danijel Aleksic attı.

KRİTİK 3 PUAN

Aldığı galibiyetle puanını 33'e yükselten Başakşehir 14. sıraya yükseldi. Ev sahibi ekip aldığı galibiyetle 6 Ocak 2021'de oynanan Erzurumspor maçından bu yana sahasındaki ilk galibiyetini aldı. Başakşehir hafta içi Gaziantep'e konuk olacak. Sahadan mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kalırken hafta içi fikstüründe sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Başakşehir İlk 11: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Leonardo Duarte, Cemali Sertel, Youssouf Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Yeni Malatyaspor İlk 11: Abdulsamed Damlu, Issam Chebake, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız, Afriyie Acquah, Moryke Fofana, Benjamin Tetteh, Adem Büyük