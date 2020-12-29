Başakşehir Teknik direktörü Okan Buruk'a 5 maç ceza

29 Aralık 2020 Salı, 19:09

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'a, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta ihracı öncesinde hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 ve tedbire uymama eylemi dolayısıyla da 2 olmak üzere, toplam 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin Okan Buruk'a bu eylemleri sebebiyle toplam 38 bin lira da para cezası uyguladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehirli futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye 1 maç men ve 13 bin lira, Rafael'e de 13 bin lira para cezası veren kurulun, turuncu-lecivertli kulübe ise 150 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu İbrahim Akdağ'a da Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta hakeme yönelik hareketi nedeniyle 3 maç men ile 13 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

GALATASARAY VE MUSTAFA CENGİZ'E PARA CEZASI

Kurul, Galatasaray Kulübüne, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e de aynı sebeple 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

PFDK'nin, TFF 1. Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçın isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı Menemenspor'un (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verdiği aktarıldı.



