Başakşehir-Trabzonspor karşı karşıya
Süper Kupa'da Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşıyor.
Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un TFF Süper Kupa maçı için karşı karşıya geliyor.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
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