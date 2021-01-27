Başakşehir-Trabzonspor karşı karşıya

Süper Kupa'da Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşıyor.

AA
27 Ocak 2021 Çarşamba, 19:47
Başakşehir-Trabzonspor karşı karşıya
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Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un TFF Süper Kupa maçı için karşı karşıya geliyor.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny


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