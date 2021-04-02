Başakşehir'de bir oyuncu pozitif
Başakşehir Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatya maçı öncesinde yapılan testlerde bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Başakşehir'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı.
Kulüpten açıklamada şu ifadeler yer aldı...
"Kamuoyuna duyuru.
Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."
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