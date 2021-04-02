Başakşehir'de bir oyuncu pozitif

02 Nisan 2021 Cuma, 17:00

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Başakşehir'de bir oyuncuda koronavirüse rastlandı.

Kulüpten açıklamada şu ifadeler yer aldı...

"Kamuoyuna duyuru.

Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."