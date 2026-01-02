Yargıtay, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın güncellediği kayıtlarına göre, 180 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AKP 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

AKP'yi, 1 milyon 922 bin 757 üyeyle CHP izliyor.

CHP ÜYE SAYISINI ARTIRDI

Verilere göre; CHP, Temmuz 2025'ten, Ocak 2026'ya kadar olan dönemde üye sayısını gözle görülür şekilde artırdı.

CHP'nin Temmuz 2025'te 1 milyon 903 bin 432 olan üye sayısı; Ocak 2026'da 1 milyon 922 bin 757 üyeye çıktı.

Saadet Partisi aynı dönemde 246 bin 842 olan üye sayısını 314 bin 86’ya çıkararak 67 bin 244 kişilik artışla ikinci sıraya yerleşti. Anahtar Parti ise 42 bin 851’den 105 bin 342’ye yükselen üye sayısıyla 62 bin 491 kişilik artış kaydetti.

MHP'DE SINIRLI ARTIŞ

MHP’de ise artış sınırlı kaldı; üye sayısı 497 bin 428’den 498 bin 21’e çıktı ve 593 kişilik artış görüldü.

TİP ÜYE KAYBETTİ

Buna karşılık bazı partilerde üye kaybı yaşandı. TİP’in üye sayısı 36 bin 44’ten 35 bin 547’ye düşerken 497 kişi azaldı.

İYİ Parti 392 bin 803’ten 391 bin 731’e gerileyerek bin 72 üye kaybetti. Zafer Partisi’nin üye sayısı 72 bin 423’ten 71 bin 84’e düşerken kayıp bin 339 oldu.

Gelecek Partisi’nde üye sayısı 62 bin 243’ten 60 bin 494’e indi ve bin 749 kişilik azalma yaşandı.

DEVA Partisi 129 bin 112’den 125 bin 962’ye gerileyerek 3 bin 150 üye kaybı yaşadı. En fazla üye kaybı ise Demokrat Parti’de görüldü; partinin üye sayısı 315 bin 786’dan 309 bin 27’ye düşerek 6 bin 759 azaldı.