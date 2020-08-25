Başakşehir'de Clichy ile yollar ayrıldı

25 Ağustos 2020 Salı, 11:16

Başakşehir, 35 yaşındaki Fransız sol bek Gael Clichy ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.





