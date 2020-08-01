Başakşehir'de Kopenhag mesaisi
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadle eden Medipol Başakşehir son 16 turu rövanş maçında FC Kopenhag'a konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Başakşehir deplasmanda Kopenhag’a konuk olacak. 5 Eylül tarihinde oynanacak mücadele seyircisiz olacak.
MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Kopenhag Kulübü´nün resmi sitesinden yer alan haberde Kopenhag- İstanbul Başakşehir maçının seyircili mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”
Kopenhag Teknik Direktörü Stale Solbakken, Türkiye'deki maçta stada seyirci alındığı belirtirken Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadıkları açıkladı.
Teknik direktör Okan Buruk ise 1-0'ın avantajını değerlendirmek istediklerini açıkladı.
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