Başakşehir'den anlamlı karar
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, gelecek sezondan itibaren iç saha maçlarının anlatılacağı stüdyonun isminin "Emre Gönlüşen Stüdyosu" olduğunu duyurdu.
İki gün önce vefat eden Emre Gönlüşen'in adını yaşatmak için bu kararı alan turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonundan itibaren iç saha maçlarımız 'Emre Gönlüşen Stüdyosu'ndan anlatılacaktır. Stadımızda çok kez görev yapan değerli spiker arkadaşımızı her zaman sevgi ve saygıyla anacağız." ifadeleri yer aldı.
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