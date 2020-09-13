Başakşehir'e İskoçya'dan sol bek!
Başakşehir, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, turuncu-lacivertli kulüpte 63 numaralı formayı giyecek.
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