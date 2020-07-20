Başakşehir'e para yağacak

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:39

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını kazanarak Türkiye’nin 6. şampiyon takımı olan Medipol Başakşehir, önemli bir gelir elde etti.

Süper Lig’de mücadele ettiği için 38 milyon TL “ayakbastı” parası alan İstanbul ekibi, yaklaşık 68 milyon TL de performans priminin sahibi oldu. Başakşehir, şampiyonluk primi olarak 36 milyon TL daha gelir elde etmiş olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertlilerin katılım ve yayın gelirleriyle birlikte 20 milyon avro’ya yakın gelir elde etmesi bekleniyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam eden ve Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak olan Başakşehir, bugüne kadar 13 milyon avro’yu kasasına koymuş durumda. Kopenhag ile evinde oynadığı ilk maçı kazanan turuncu-lacivertliler, çeyrek finale kalması durumunda 1,5 milyon avro daha gelir elde edecek. Başakşehir’in bu sezon Avrupa Ligi’nden kazandığı rakam yaklaşık 115 milyon TL.

Tüm gelirler toplandığı zaman Başakşehir’in kasasına yaklaşık 420 milyon TL gibi ciddi bir gelir girecek.