Başakşehir'e 'ünlü' sağ bek!
Medipol Başakşehir, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael'i kadrosuna kattı.
Rafael, Medipol Başakşehir'de. Medipol Başakşehir, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael'i kadrosuna kattı.
30 yaşındaki sağ bek, bu akşam İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayacak.
Ülkesi Brezilya'da Fluminense'de yetişen Rafael, 2008-2015 yılları arasında Manchester United'da oynamıştı.
Tecrübeli futbolcunun ismi transferde Türkiye'den farklı takımlarla anılmıştı.
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