Başakşehir'e 'ünlü' sağ bek!

Medipol Başakşehir, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 12:58
Başakşehir'e 'ünlü' sağ bek!
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Rafael, Medipol Başakşehir'de. Medipol Başakşehir, Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael'i kadrosuna kattı.

30 yaşındaki sağ bek, bu akşam İstanbul'a gelerek Medipol Başakşehir ile sözleşme imzalayacak.

Ülkesi Brezilya'da Fluminense'de yetişen Rafael, 2008-2015 yılları arasında Manchester United'da oynamıştı.

Tecrübeli futbolcunun ismi transferde Türkiye'den farklı takımlarla anılmıştı.



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