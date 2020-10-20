Başakşehir'in Avrupa'daki rakibine koronavirüs şoku
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Başakşehir'i konuk edecek Leipzig'de Amadou Haidara'nın corona virüs testi pozitif çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'i konuk edecek RB Leipzig'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada Malili orta saha Amadou Haidara'nın koronavirüse yakalandığı ancak 22 yaşındaki futbolcunun semptom göstermediği belirtildi.
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