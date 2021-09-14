Başakşehir'in planı belli oldu! Şenol Güneş ya da Emre Belözoğlu
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, Süper Lig'in 4. haftası itibarıyla henüz puan alamamasının ardından, yönetim harekete geçti. Turuncu lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine iki aday belirlendi.
Şampiyon olduktan sonra geçen sezonu beklentilerin altında tamamlayan Medipol Başakşehir bu sezon da ligde kötü bir başlangıç yaptı.
Çıktığı dört maçtan puan çıkaramayan ve ligin dibine yerleşen Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanırken deneyimli teknik adamın yerine düşünülen adaylardan biri de Emre Belözoğlu.
Milliyet'in haberine göre Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş ihtimalini değerlendirse de Güneş'in bir süre takım çalıştırmak istememsi nedeniyle ibre Belözoğlu'na döndü. İstanbul ekibi eski kaptanını göreve getirmek için ikna etmek isterken taraflar arasında şu ana kadar herhangi bir görüşme gerçekleşmedi.
Fenerbahçe formasıyla futbolu bıraktıktan sonra geçen sezon başında sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğüne getirilen Belözoğlu ligin son haftalarında Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından teknik adamlığa atılmıştı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez berabere kaldı ve yalnızca 1 kez mağlup oldu.
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