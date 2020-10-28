Başakşehir'in rakibi PSG

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor. Rakip, Fransızların en güçlü ekibi PSG

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2020 Çarşamba, 09:07
Başakşehir'in rakibi PSG
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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçına çıkıyor. Rakip, Fransızların en güçlü ekibi PSG… Boz Baykuşlar, Kupa 1'deki ilk sınavında Leipzig'e 2-0 yenilirken PSG ise sahasında Manchester United'a karşı 2-1 mağlup olmuştu.

Temsilcimizde sakatlıkları devam eden Chadli, Caiçara, Uğur ve Azubuike forma giyemeyecek. Fransız ekibinde ise Verratti, Paredes, Icardi, Draxler ve Bernat oynayamayacak.

Gruptaki diğer maçta ise Manchester United, Leipzig'i 23.00'te konuk edecek.

MUHTEMEL 11’LER

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can, Mahmut, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenz, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos, Rafinha, Di Maria, Mbappe, Neymar


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