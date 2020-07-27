Başakşehir'in vazgeçilmezi: Edin Visca

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:31

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla kapatan Başakşehir’de Edin Visca’nın istikrarlı performansı dikkat çekiyor. Boşnak yıldız, turuncu lacivertli ekipte forma giydiği 9 sezonun 5’inde çift haneli gol ya da asist sayısına ulaştı.

Boşnak yıldız, sadece attığı gol ve asistlerle değil forma giydiği maç sayısıyla da dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, Süper Lig’de son 6 sezonda sadece 2 maçı kaçırdı.

EN YÜKSEK KATKI SON 2 SEZONDA

Yıldız futbolcu son iki sezonda takımının 53 golüne doğrudan katkıda bulundu. Visca’nın Başakşehir’de forma giydiği 9 sezonun istatistikleri şöyle:

2019-2020: 33 MAÇ 13 GOL 13 ASİST

2018-2019: 34 MAÇ 13 GOL 14 ASİST

2017-2018: 33 MAÇ 9 GOL 16 ASİST

2016-2017: 34 MAÇ 8 GOL 9 ASİST

2015-2016: 34 MAÇ 17 GOL 5 ASİST

2014-2015: 34 MAÇ 8 GOL 4 ASİST

2013-2014: 34 MAÇ 10 GOL 10 ASİST (TFF 1. LİG)

2012-2013: 28 MAÇ 3 GOL 6 ASİST

2011-2012: 33 MAÇ 5 GOL 9 ASİST

(Sadece lig maçları dikkate alınmıştır.)

Başakşehir ile TFF Birinci Lig’de de mücadele eden yıldız futbocu, takımını Süper Lig mücadelesinde de yalnız bırakmamıştı.

400 BİN AVRO’YA TRANSFER OLMUŞTU

16 Ağustos 2011’de Bosna-Hersek’in FK Zeljeznicar Sarajevo takımından 400 bin avro bedelle turuncu lacivertlilere (o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor) transfer olan başarılı oyuncu, 9 sezondur İstanbul ekibinin formasını terletiyor. Yıldız oyuncunun şu anki piyasa değeri 10 ile 12 milyon avro arasında.