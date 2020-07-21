Başakşehir'in yıldızının sır dolu transferi

21 Temmuz 2020 Salı, 12:04

Kuruluşunun altıncı yılında şampiyonluk sevinci yaşayan Başakşehir tarihe geçti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen İstanbul ekibi, Türkiye’nin altıncı şampiyon takımı oldu.

Kadrosunda çok sayıda kaliteli oyuncu bulunan turuncu lacivertli ekipte aynı zamanda ucuz maliyetli ve özellikle bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncular dikkat çekiyor. Başakşehir’de transferi en çok dikkat çeken isim ise sırp futbolcu Dajniel Aleksic...

On numara pozisyonunda forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonunda İsviçre’nin FC St. Gallen takımından 130 bin avro bonservis bedeliyle Yeni Malatyaspor’a transfer oldu. Yeni Malatyaspor’da geçirdiği başarılı sezonun ardından geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına 3.8 milyon avro karşılığında transfer olan Sırp futbolcu yeni takımıyla ligde çıktığı ilk maçta fileleri sarstı. Al Ahli’de sadece 3 maçta forma giyen başarılı orta saha, kısa bir süre sonra satış listesine kondu. Suudi Arabistan ekibine transferinden sadece 52 gün sonra yeniden Türkiye’ye dönen orta saha oyuncusu Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Ahli’nin bonservisine 3.8 milyon avro ödediği ve ilk maçında gol atma başarısı gösteren futbolcusunu aniden satış listesine koyup, 52 gün sonra takımdan bedelsiz göndermesinin sebebi bilinmiyorken, futbol kamuoyunda kafalarda soru işareti olarak kaldı.

RÖPORTAJINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Geçtiğimiz haziran ayında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Tam Saha Dergisi’ne röportaj veren Sırp oyuncu, Suudi Arabistan ekibine transferi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

“Bu konu hakkında 20 dakika konuşabilirim ancak söylemek istediğim şeyler için doğru zaman değil. Malatyaspor iyi bir sezon geçirmişti ve değerim yükselmişti. Al Ahli Jeddah'ın bana verdiği teklifi o dönem Türkiye'de verebilecek bir takım yoktu maalesef. Herkes için verilebilecek en mantıklı karardı diyebilirim. Benim için iyi bir kontrattı, Malatyaspor'un finansal durumu için de iyi bir teklifti.”

“ASLA HAYAL EDEMEYECEĞİM ŞEYLER YAŞADIM”

Ardından asla hayal edemeyeceğim şeyler yaşadım. Sadece üç maça çıktım. İlk iki maç Asya Şampiyonlar Ligi maçıydı. Sonrasında ligde kendi sahamızda ilk maçımıza çıktık. 1-1 berabere kaldık ve golü de ben attım. Fakat saat sabah üçte Instagram'dan kulübün benim için gelecek tekliflere açık olduğunu öğrendim. Sebebini anlamamıştım. Bana hiçbir açıklama da yapılmamıştı. Fakat bunun sayesinde şu an harika bir kulüpteyim. Sözleşmem feshedildi ve buraya geldim. Sebebini açıklayamadığım bir olay yüzünden. Benim için kötü bir deneyimdi fakat ne mutlu ki bu durum beni tekrar Türkiye'ye getirdi."