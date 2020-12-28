Başakşehirli Martin Skrtel, ameliyat edildi

Skrtel'in aşil tendonu kopmuştu.

İHA
28 Aralık 2020 Pazartesi, 21:19
Başakşehirli Martin Skrtel, ameliyat edildi
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Fenerbahçe maçında ağır biçimde sakatlanan Skrtel ameliyat oldu. Skrtel'in aşil tendonu kopmuştu. Skrtel 6 ile 8 ay arasında futbol oynayamayacak.

Medipol Başakşehir şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuz Martin Skrtel, 27.12.2020 tarihinde oynanan Süper Lig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edilmiştir."


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