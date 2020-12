Başarı anketlere yansıdı

18 Aralık 2020 Cuma, 08:44

Arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranması sonucu elde edilen veriler ile son bir yılda yapılan 22 güvenilir anketin verilerinin baz alındığı araştırmada, partilerin 30 büyükşehir, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ile Türkiye geneli oy oranları belirlendi.

BAŞKANLAR YÜKSELİŞTE

Sonuçlarda, CHP’li büyükşehir belediye başkanları oylarını artırırken AKP’li başkanların gerilediği görüldü. Araştırmada en fazla oy oranını artıran başkan yüzde 36.1’den yüzde 53.3’e yükselen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün oldu.

Araştırma verilerine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in oy oranı ise yüzde 56.2 olarak sonuçlara yansıdı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise yüzde 53.94 olan oyunu yüzde 59.2’ye yükseltti. Buca ve Çiğli ilk sıralarda ilçe belediyeler arasında, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, yüzde 68.7’lik oy oranıyla Türkiye genelinde 2020’nin en başarılı ikinci, İzmir’in ise en başarılı belediye başkanı oldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise yüzde 61.6 oy oranıyla sıralamaya girdi.

Oy oranını en çok artıran başkan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün oldu.

YURTTAŞIN GÜVENİ BAŞARI GETİRDİ

Ankete yansıyan başarılarının yurttaşlar ile kurulan güven ilişkisine dayandığını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Pandemi döneminde gerekli tüm çalışmaları hassasiyetle yaptık. Yardım paketleri dağıttık. Evde bakım hizmetleriyle kırsaldaki çınarlarımızın tüm bakım ihtiyaçlarını karşıladık. Sağlık çalışanları için otellerle anlaşarak buralarda konaklamalarını sağladık. Öğrencilerimize internet erişimi sağladık, tablet dağıttık” dedi.

Muğla'nın hem kırsal bölgelerinde hem de kıyılarında ihtiyaç duyulan hizmetlere göre çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Gürün, “Kadın kooperatifleri ile ilgili özel çalışmalar yaptık. Tarım ve hayvancılıkta üreticimize büyük destekler sağladık. ‘Kırsalda üretelim, kıyıda tüketelim’ sloganıyla özellikle kırsaldaki her vatandaşımıza dokunmaya çalıştık. Alım garantisi ile çiçek üretimini destekliyoruz. ‘Toprağını satma tarımını sat’ diyerek tüm üreticilerimize üretim ve satış alanında her türlü katkıyı sağlıyoruz. Toprakla ilgili analizler yapıp üreticimize bilimsel destek veriyoruz. Turizm ilçelerimizin ihtiyacı olan her türlü alt ve üstyapı yatırımlarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermiyoruz” diye konuştu.