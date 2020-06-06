06 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Eski AKP milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile halen Cumhurbaşkanı danışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu üyesi olan Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı. Böylece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sayıları 30’u aşan başdanışman kadrosuna iki yeni isim eklenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tartışma konusu olan başdanışman kadrosu genişlemeye devam ediyor. Bahçekapılı ve Aydın’ın Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

AKP Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerini yürüten Bahçekapılı, 24 Haziran 2018’de yapılan son genel seçimlerde liste dışı kalmış ve milletvekilliğine aday gösterilmemişti. Halkbank Yönetim Kurulu üyesi olan Meltem Taylan Aydın ise aynı zamanda Cumhurbaşkanı danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği görevlerini yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışman ve başdanışman sayısıyla ilgili muhalefet milletvekillerinin soru önergelerine geçmişten bu yana farklı yanıtlar verildi. Başdanışman sayısıyla ilgili çoğu önergeye “Cumhurbaşkanıyla ilgili soru sorulamayacağı” gerekçesiyle yanıt verilmezken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen yılın Aralık ayında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtında “Cumhurbaşkanı Danışmanı” unvanlı 21 kişinin olduğunu açıkladı ancak başdanışman sayısı hakkında bir bilgi vermedi.

2018’de milletvekillerine dağıtılan telefon rehberinde ise Erdoğan’ın 35 başdanışmanı bulunduğu bilgisi yer almıştı. Erdoğan’ın 2018’deki danışman listesinden bazı isimler bakan ve büyükelçi olarak atansa da son iki yılda yeni atamalarla danışman kadrosu genişledi.

Erdoğan’ın halen aralarında Cemil Ertem, Gülşen Orhan, Hamza Yerlikaya, Hidayet Türkoğlu, İbrahim Saraçoğlu, İlnur Çevik, Mehmet Uçum, Yiğit Bulut’un da olduğu 30’dan fazla başdanışmanının olduğu biliniyor.

Erdoğan’ın başdanışman kadrosundaki isimlerin birçoğu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.