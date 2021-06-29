Başhekim 30’a yakın profesörün istifa etmesini 'şehir'le açıkladı: "Normal değil mi?"

29 Haziran 2021 Salı, 16:58

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 salgını nedeniyle getirdiği istifa ve emeklilik yasağının 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağının açıklanmasıyla birlikte, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden 30'a yakın profesör istifa dilekçesini verdi. Profesörler dışında hekim ve diğer sağlık çalışanlarından da çok sayıda istifa talebinin olduğu öğrenildi.

Hastane Başhekimi Prof. Serkan Öncü ise, istifalara ilişkin yerel bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Her üniversite profesöründe emekliliğine hak kazandıktan sonra özel sektörde çalışarak para kazanayım düşüncesi vardır. Bu dönemde bizim emekliliğe hak eden çok hocamız oldu. Dışarıdan özel sektörden çok büyük maaş teklifleri alınca bizden ayrılıyorlar. Biz devletiz özel sektör gibi para veremiyoruz. Hele büyük bir şehirde yaşama özlemi olan bir arkadaşımız tabii ayrılır.

Ayrıca ADÜ’de kimsenin yeri dolmaz değildir. Giden arkadaşlar çok kıymetlidir ama onların yerine gelen arkadaşlar da çok başarılı kardeşlerimdir. Ben buraya öğretim üyesi almadan sekreter almadan yukarıda saydığım başarıyı devam ettiririm. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Öğretim üyesi gidiyor diye benim hiçbir kliniğimde hastalarımın tedavisi aksamaz. Daha da ayrılsalar tedaviler yine aksamaz"

ŞEHRİ SUÇLADI

Öncü, istifalarla ilgili olarak ayrıca şöyle söyledi:

"Bana bu şehirde 'Şu oldu' diyeceğiniz ne var Allah aşkına çıkıp biri söylesin. Oğlum gelecek sene üniversite imtihanına girecek, biran evvel lise bitsin de bu şehirden gideyim çabasında. Tabi benim oğlum gibi sosyal yaşamı gençlere hitap eden hiçbir şeyi olmayan bu şehirden gençlerin gitmeleri haklı tabi. 30 bilim adamının ADÜ'den gitmesi de normal değil mi?"

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

Öncü'nün sözlerine CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, sert tepki gösterdi. Başhekiminin ifadelerini dehşetle okuduğunu belirten Mersin, "Sayın başhekim, Birincisi sizin kadronuzdan 30 akademisyen ayrıldıysa bunun sorumluluğunu Aydın şehrinde değil, kendinizde arayın, kurumunuzda arayın. Bu şehir; hem bugün yaşayan biz Aydınlılar hem de kadim halklar için 'gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüdür' haberiniz olsun” dedi.

Başhekime siyaset yapacaksa görevinden ayrılması tavsiyesinde bulunan Başkan Mersin, “Haa yolunuza değinmişsiniz, o yolun terkini yapıp neden kamuya ait hale getirmiyorsunuz? O yolun mülkiyeti de sorumluluğu da kendinizde. Açın rektör beye sorun. Kendi billboardlarınız var yol boyu hangi yerel yönetime vergisini ödüyorsunuz. Yol kenarı duvarlarda neden ADÜ yazıyor? Bilmiyorsunuz hocam! Bildiğiniz, kendi alanınızdaki konularda ahkam kesin siz… Hele Aydın’ı kötülerken tekrar tekrar düşünün. Siyaset yapacaksanız, ayrılın kurumunuzdan, karşılıklı çatır çatır siyaset yapalım sizinle” ifadelerini kullandı.

CHP’li Mersin açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Haa Aydın’ı bu kadar sevmeyen biri, sağlık alanında Aydınlıya ne kadar gönülden hizmet üretebilir? Bu soruyu da ilgililerin cevaplaması için şöylece duvara asayım. Birileri cevaplar herhalde.

Bakın hocam, Biz Aydınla da Aydınlıyla da gurur duyuyoruz! Size belki şehrimizi ve insanımızı zorla sevdiremeyiz ama, sakın unutmayın Aydın’dan ekmek yiyiyorsunuz."