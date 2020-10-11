Basın İlan Kurumu bu kez ‘Arsa Boğaz’da’ dedi, basın özgürlüğü vurgusu yaptı

11 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Basın İlan Kurumu (BİK), yaptığımız bir haber nedeniyle gazetemizi şikâyet eden ve ilan kesme cezası verilmesini isteyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un başvurusunu reddetti. Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptığı şömine ve pergolenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin haberlerimizin ardından gazetemize toplamda 81 gün ilan kesme cezası veren kurum, aynı konuya ilişkin “Cumhuriyet Hedefte” başlıklı haberimiz nedeniyle yaptırım uygulanmasına gerek görmedi.

Gazetemiz “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberiyle Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasını kamuoyuna duyurmuştu. Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, vakıf arazisine kurulan çardak ve şöminenin yıkılmasını haberleştiren Cumhuriyet’e toplam 81 gün resmi ilan kesme cezası vermişti.

Altun bu haberin ardından yapılan ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Cumhuriyet’in yaptığı haberler nedeniyle hedefte olduğunu belirten açıklamalarına yer verildiği “Cumhuriyet hedefte” başlıklı haberini de şikâyet etmiş, gazetemize resmi ilan cezası verilmesini istemişti.

Şikâyeti görüşen BİK Genel Müdürlüğü haberin haber verme ve ifade özgürlüğü içinde kaldığını ifade ederek gazeteye bir yaptırım uygulanmasını yerinde görmedi. Müdürlük karar gerekçesinde “Yapılan değerlendirmede ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın eleştiri yönü ağır basan bir üslupla dile getirdiği yukarıda belirtilen açıklamalarına yer veren gazetenin, bu açıklamalar gerçeğe uygun olduğundan, şikâyetçi hakkında haksız isnatlarda bulunmadığından, şikâyetçiyi Boğaz bölgesinde izin, ruhsat almadan kaçak inşaat yaptığı konusunda sorumlu hatta ‘suçlu’ olarak ilan etmediğinden, basının yukarıda açıklanan haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırları içinde kalarak Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1. maddesi ile aynı maddenin (c), (h) ve (ı) bentlerini ihlal etmediği kanaatine varılmıştır” ifadelerini kullandı.

ALGI YOK

Kararda ayrıca özetle şu ifadelere yer verildi: “Şikâyetçi tarafından kiralanan arsanın haberde ifade edildiği gibi, Boğaz’a nazır bir arsa olmadığı, bu açıdan haberin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülmüşse de bu iddiası yerinde görülmemiştir. Zira, şikâyetçi tarafından bir ihale sonucunda kiralanan söz konusu arsa Boğaz’da Kuzguncuk semtinde bulunmaktadır. Ayrıca, bu haber ile şikâyetçinin iddiasının aksine, bu arsa üzerinde kaçak inşaat yaptırdığı algısının da yaratıldığı söylenemez.”

ÇALIŞANLARIMIZ YARGILANIYOR

“Boğaz’da kaçak var” haberimiz nedeniyle muhabirimiz Hazal Ocak, fotomuhabirimiz Vedat Arık ve yazıişleri müdürlerimiz Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey’in yargılandığı dava 16 Aralık 2020 günü 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.