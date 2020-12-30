Basın Konseyi ‘2020 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü’ Cumhuriyet’in

30 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Basın Konseyi Yüksek Kurulu ödül törenini koronavirüs pandemi koşulları nedeniyle internet üzerinden yaptı. Ödül alan gazeteciler video konferansla bağlandı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, ödülün, sadece gazetecilik yaptıkları için hedef alınan cezaevindeki gazeteciler ile yazar, muhabir ve editörleri davalarla yıldırılmak istenen gazetemize verildiğini anımsatarak, “Tüm baskılara karşın halkın haber alma hakkını yerine getirdikleri için ödül alan meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Törende konuşan gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, ödülü bütün Cumhuriyet emekçileri adına gururla teslim aldığını belirterek, “Bu ödül çok anlamlı bir dönemde bize verildi. Basın İlan Kurumu, belgeli haberlerimiz nedeniyle 55 günlük resmi ilan kısıtlaması uyguladı. Kapıda 55 günlük bir ceza daha var.

Bu cezalar tabii ki bizi yıldırmayacak. Özel haberlerimizle, yazarlarımızla Türkiye’nin aydınlanması, daha güzel bir ülke olması için çalışmaya devam edeceğiz. Kalemimizi kıracağız ama asla satmayacağız” dedi.

Gazetemiz Yayın Koordinatörü Serkan Ozan ödülün Cumhuriyet emekçilerine büyük güç verdiğini söylerken, Yazıişleri Müdürümüz İpek Özbey de “Genç ve korkusuz gazeteciler adına gurur duyuyoruz” diye konuştu. Muhabirimiz Hazal Ocak ise Cumhuriyet muhabirlerinin son dönemde haber yazmaktan çok savunma yazmak zorunda bırakıldığını belirterek Basın Konseyi’ne destekleri için teşekkür etti.