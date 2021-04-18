18 Nisan 2021 Pazar, 10:35

İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli ebeveynlerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Limontepe’teki Farkındalık Merkezi’nin içinde Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi’ni kurma hazırlıklarını sürdürüyor.



Engelsizmir hedefini “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” anlayışıyla güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vizyonu doğrultusunda kurulacak merkez, gelişmiş ülkelerde pek çok ideal örneği bulunan uzmanlaşmış ebeveyn merkezlerinin ülkemizdeki ailelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ilk örneğini oluşturacak.



Merkezin, ebeveynlerin engelli olan çocukları için uygun eğitim ve hizmetleri almasına yardımcı olmak, çocukların eğitim sonuçlarını iyileştirmek, ebeveynleri ve profesyonelleri bilgilendirmek ve engelli çocuklarla ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklar a rasında bağ oluşturması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Engelsizmir vizyonu ve “Başka Bir Engelli Politikası Mümkün” anlayışının çok kapsamlı bir çalışma alanı ortaya çıkardığını söyleyerek “Zihinsel engelli bireylerin mesleki eğitim ve istihdam modelinin geliştirilmesi, Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi ile engelli bireylerin ailelerinin çocukları için karar verici olmalarını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi, engellilerin yarışmaksızın sanatsal etkinliklere katılmasının sağlanması, kent içinde kurulması planlanan Duyu Parkları’nın ilk örneklerinin ortaya konulması, farkındalık merkezlerimizin çok daha örgütlü çalışması, Örnekköy’de kurulan yeni farkındalık merkezi içinde bulunan ve dünyada ilkler arasına girecek Görme Engelliler Farkındalık Müzesi’nin tamamlanması, Mobil Farkındalık Merkezi kurul ması, Farkındalık Merkezi Bilim Kurulu’nun hem Büyükşehir hem de kentin diğer belediyelerine proje desteğinin sağlanması gibi pek çok hedef doğrultusunda çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilen özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarına verdiği 'Kırmızı Bayrak' uygulamasının geliştirilmesi de bu kapsamdaki çalışmalarımız arasında” dedi.

“İLK AKLA GELEN YER OLACAK”

Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Levent Köstem ise Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi’nin İzmir’de engellilikle tanışan her bir yurttaşın aklına ilk gelecek ve güven içinde hissetmesini sağlayacak bir yapıda kurgulanacağını söyledi. Levent Köstem, “Amaçlanan, engellilerin ve ailelerinin yalnızlıklarının ve yaşadığı zorlukların azaltılması. Çünkü çocukları için karar almak zorunda kalan, çoğu kez de alınan kararlarda söz sahibi olamayan ebeveynler ne yazık ki engellilikle tanıştıkları anlardan itibaren yalnızdırlar. Engellilikle tanışan bir ailenin zaman, enerji ve mali kaynakları tükenmeye başlamıştır ve bir süre sonra ailenin diğer üyelerinin ihtiyaçları karşılanamaz hale gelebilir. Yaşam tarzları kökten değişir, gelecek için hayallerinden ve planlarından vazgeçerler. Sosyal hayat bozulur çünkü onlara ayırac ak zaman, para ve enerji azalmıştır. Engelli çocukların ebeveynleri çocuklarının eğitim haklarını güvence altına almak için bir dizi ek zorlukla başa çıkmak durumundadırlar. Bazı durumlarda okullarla ve diğer hizmet verenlerle çatışma onlar için büyük bir zorlanma kaynağı haline gelir. Bütün bu karmaşanın içinde aileler için tasarlanmış destek sistemlerinin yetersizliğini ve iyi çalıştırılmadığını gözlemliyoruz. Maalesef aileler onlara sunulan hizmetlerin ve uygulamaların hiçbir yerinde söz sahibi değiller” dedi.

MERKEZDE NELER YAPILACAK?

Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi’nde aileye özel tasarlanmış eğitim programları ve atölyelerin düzenlenmesi, engelli çocuklara ve gençlere iş koçluğu ile mesleki eğitim ve istihdam çalışmaları yapılması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) toplantıları yapılması, çevrim içi öğrenme etkinlikleri ve programları, video modülleri, web seminerleri hazırlanması, kaynaklara ulaşımda yardımcı olunması ve basılı yayınlar, elektronik bültenler hazırlanması, çeşitli proje ve faaliyetlerle toplum içinde değişimin teşvik edilmesi, evde aile üyelerine ve okullarda sınıf öğretmenlerine danışmanlık yapılması, öğrencinin başarısını arttırmaya yönelik uyum çalışmalarını takip etmek gibi faaliyetleri içeren mobil hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.