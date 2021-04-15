İzmir'de ilk Türk denizcilerinden Çaka Bey’in büstü açıldı

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk Türk denizcilerden Çaka Bey için yaptığı büstü tamamladı. Geçmişte Çaka Bey Meydanı olarak adlandırılan, Konak Pier önündeki heykelin açılışına

"AMACIMIZ YENİDEN HATIRLATMAK"

Selçuklu Devleti komutanlarından Çaka Bey'in Anadolu'nun fethinde yer aldığını hatırlatan, Başkan Soyer, “Anadolu’daki ilk donanmayı oluşturarak Ege sahillerindeki ilk Türk denizci olarak kabul edilen Çaka Bey, İzmir ve çevresindeki ilk Türk yerleşimlerinin kurulmasını sağladı. Bugün bulunduğumuz Çaka Bey büstünü koyduğumuz bu meydan, geçmişte Çaka Bey Meydanı olarak biliniyordu ve kendisinin bir büstü vardı. Hatta bu meydanın karşısında, Çaka Bey İskelesi olarak adlandırılan askeri bir liman da bulunuyordu. Zamanla askeriye taşındı, bu bölgedeki değişikliklerle Çaka Bey Büstü kaldırıldı ve meydan, başka isimlerle anılır oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi; meydanı yeniden düzenledi, İzmir’in ilk Türk denizcisi olan Çaka Bey’in büstünü yeniden yaptırarak tarihine uygun şekilde büstün , yeniden bu alanda yer almasını sağladı. Amacımız Çaka Bey’in; hem İzmir tarihi açısından önemini hemşehrilerimize büstü ile yeniden hatırlatmak, hem de denizcilikte milletimize öncü rol üstlenmiş olmasının, gençlere ilham kaynağı olmasını sağlamak. Belediyemiz heykeltıraşlarından Tonguç Sercan tarafından yapılan Büst, yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ürünü. Büstün göğüs kısmında Çaka Bey döneminde kullanıldığı bilinen 'dromon' bir geminin de silueti yer alıyor” dedi.

Çaka Bey; Selçuklu Devleti komutanlarından biri olarak Anadolu'nun fethinde görev aldı. 11. Yüzyılda yaşayan Emir Çaka Bey, Ege sahillerinde fetih faaliyetleri yapan ilk Türk denizcilerinden. İzmir ve çevresinde ilk Türk egemenliği onun devrinde oluştu. Çaka Bey Büstü, yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Büst, İzmir Büyükşehir Belediyesi heykeltıraşlarından Tonguç Sercan tarafından yapıldı. Büste dair veriler Güney Deniz Saha Komutanlığı tarihçilerinden Nihal Gonca Sonyıldırım tarafından, İstanbul Deniz Müzesi arşivinden ve deniz tarihi kitaplarından sağlandı.