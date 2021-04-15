İzmir Tabip Odası: Sahra hastaneleri kaçınılmaz görünüyor

15 Nisan 2021 Perşembe, 16:27

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla İzmir'de de düzenlenen “Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz! Ölümleri Durdurun” konulu basın açıklamasında hükümete sahra hastaneleri çağrısı yapıldı. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, İzmir Tabip Odası'ndaki basın açıklamasında İzmir'deki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranlarının kritik seviyelere ulaştığını söyledi.

Yüksel şöyle konuştu:

"Yoğun bakımları en dolu olan birkaç ilden biriyiz. Bizim aldığımız verilere göre yoğun bakımlar ve pandemi servisleri şu an ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyor. Yenilerinin açılması gerekiyor. Artık yeni bir plan gerekiyor. Sahra hastaneleri ve yeni seçeneklerin değerlendirilmesi ve bunların bizlerle paylaşılması gerekiyor. Sahra hastaneleri daha önce de gündeme geldi ve konuşuldu. Zamanında bu konuda çağrı yaptık, eğer dinleselerdi belki bugün bunları konuşuyor olmazdık. Sahra hastaneleri önümüzdeki günler için kaçınılmaz görünüyor. Böyle giderse hasta seçmek zorunda kalacağız. Bu yük de tamamen sağlık çalışanlarının üstüne yükleniyor.”

"AŞILAMA SÜRECİ DOĞRU YÖNETİLMİYOR"

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaynak da "Sahra hastanelerini daha önce açılıp hastaların izolasyonu için kullanılsaydı bugün bu noktaya gelmezdik" dedi. Kaynak aşılama sürecinin de doğru yönetilmediğini belirterek, "Aşılama sürecininde şeffaf olunmaması nedeniyle, elimizde aşının ne kadarın olduğunu, hangi ülkelerden alındığını ve ne kadar bağışıklık kazandığımızı bilmiyoruz. Günde 1 milyon doz aşı yapacak güçlü bir sağlık ordumuz vardır. Eğer 3 ay önce elimizde aşı olsaydı 90 günde Türkiye aşılanabilirdi. Bu konuda bir an önce aşılamanın hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor" diye konuştu.

BİLİM İNSANLARINA ÇAĞRI

“Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz! Ölümleri Durdurun” konulu basın açıklamasını da Nuri Seha Yüksel okudu.

Açıklamada şöyle denildi:

"İktidarı bir kere daha uyarıyoruz: Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz! Bilim insanları yayın üretme konusunda Bakanlığın çizdiği çerçevenin dışına çıkmalıdır. Hekimlerin meslek örgütü TTB bilimsel sorumluluğu almaya hazırdır. Topluma çağrımızdır: Sosyal haklarımızın korunması; temel gıda, su, ısınma, barınma, temizlik ihtiyaçlarınızın karşılanması salgınla mücadelede iktidarın görevidir. Ekonomik çıkarlar için sağlığımızı hiçe atarak çalıştırıldığımız iş yeri ortamlarına gitmemeyi talep etmek en doğal sağlık hakkı talebimizdir. Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi, sosyal cinayettir. Toplumun ve sağlık çalışanlarının canını ve sağlığını riske atan vurdumduymazlığa daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Siyasi ve ekonomik çıkarları değil insanı önceleyin! Artık tükendik, söylenecek sözümüzü tükettik. Çığlığımızla buradayız! Bu çığlık hepimizin!"