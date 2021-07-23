'Başka çocuklar ölmesin'
Uyuşturucudan çocuklarını kaybeden iki baba yetkilileri göreve çağırdı. “Uyuşturucuya hayır” kampanyası başlatan aileler, “Birlik olalım. Zehir tacirlerine engel olup gençleri kurtaralım” dedi.
İzmir’in Konak ilçesinde, 17 yaşındaki Efe Cemal M.’nin uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası mahalleli, “uyuşturucuya hayır” kampanyası başlattı.
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Mahalledeki Roman vatandaşlar, üzücü olay sonrası uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesi için bir araya geldi. Mahalle muhtarı Özer Kaleli, 7 yıl önce oğlu Ahmet Kaleli’nin de uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettiğini, uyuşturucu satışının önlenmesi için mahallede bir grup oluşturarak sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirtti. Kaleli, “Bizler çocuklarımız, kaybettik. Başka evlatlar ölmesin. Başka anne ve babaların canı yanmasın. Herkesi bu öldürücü maddeye karşı durmaya davet ediyoruz” dedi.
KADERİMİZ OLMASIN
CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangır, oğlu Nadir Yangır’ın da 3 yıl önce uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini ifade etti. Canı yandığını belirten Yangır, “Eğitimsizliğimiz, fakirliğimiz bize engel değil, kaderimiz olmamalı. Yiyeceğimiz bir lokma ekmek, hiçbir şeyden korkmamalıyız. Bizim çocuklarımızın uyuşturucudan ölmesi kader değil. Başka çocukların zehirlenmemesi ve ölmemesi için birlik olalım. Zehir satıcılarına izin vermeyelim. Birlik olup zehir satıcılarına engel olalım” diye konuştu.
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