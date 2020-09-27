Başka galakside yer alan bir gezegene dair ilk kez bir kanıt bulundu

27 Eylül 2020 Pazar, 09:12

Buradan hareketle diğer gezegenlerde, özellikle de Samanyolu’na benzeyenlerde böyle birçok gezegen bulunduğu düşünülüyor. Ancak iş bu gezegenleri tespit etmeye gelince bir sorun göze çarpıyor.

Diğer galaksiler ve yıldızları Dünya’ya öyle uzak ki buradaki gezegenlerin kendilerini ve etkilerini tespit etmek çok zor. Bu nedenle galaksidışı gezegenler şimdiye dek gökbilimcileri atlatmayı başardı.

Ancak Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Rosanne Di Stefano ve meslektaşları Büyük Ayı takımyıldızının yakınında, Dünya'dan 23 milyon ışıkyılı uzaklıkta M51 Girdap Gökadası’nda (Whirlpool Galaxy, Messier 51) bir gezegen adayı bulduklarını açıkladı.

Discover Magazine’in haberine göre, M51-ULS-1b olarak adlandırılan gezegenin Satürn'den biraz daha küçük olduğu ve ikili bir yıldız sisteminin yörüngesinde döndüğü düşünülüyor. Bu ikili, büyük olasılıkla büyük bir yıldız ve bir karadelik ya da nötron yıldızından oluşuyor.

Söz konusu gezegen adayına dair ayrıntıların açıklandığı çalışma, hakem onayından geçmeyi bekleyen, baskı öncesi makalelerin yer aldığı internet sitesi arXiv’de yayımlandı. Makalede keşifle ilgili şu açıklamalar yer aldı:

Diğer galaksiler de gezegen sistemlerine ev sahipliği yapıyor mu? Cevabın 'evet' olması gerektiği düşünülüyor. Ancak bu soru, öngörülebilir bir gelecekte, kendi galaksimizdeki en başarılı yöntemlerle bile cevaplanamaz.

Öte yandan biz, parlak X-ışını kaynaklarına (XRS) odaklanan farklı bir yaklaşım sunuyoruz. M51-ULS-1b, parlak bir XRS'nin tutulmasına neden oldu. Bu tam ama kısa ömürlü tutulma, gezegen adayının tespit edilmesini sağladı.

Daily Express’in aktardığına göre ötegezegenler, genellikle yıldızların önünden geçtikleri esnada neden oldukları tutulmalar aracılığıyla tespit ediliyor.

Makalenin yazarları, arşivlerde yapılacak yeni araştırmalarla birlikte, Samanyolu dışında bulunan 10’dan fazla gezegenin keşfedileceğini düşünüyor.

Kaynak: Independent Türkçe