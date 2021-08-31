Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için geri sayım başladı

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

İlk kez düzenlendiği 2018 yılından beri başta Ayvalıklılar olmak üzere sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde film gösterimleri pandemi kurallarına uygun olarak Vural Sineması’nda ve Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da açık havada yapılacak.

Azize Tan’ın direktörlüğünü yaptığı festivalin program danışmanlığını geçen yıl olduğu gibi Fatih Özgüven üstleniyor. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali afişi bu yıl Cansu Uzun Gün’ün illüstrasyonu ve Emel Işıtan’ın görsel tasarımıyla hazırlandı.

Bu yıl festivalde 6 bölümde 44 film gösterilecek. “Türkiye Sineması 2020-2021”, “Hayaletler, Hatıralar”, ”Buradan Nereye?”, “Olmaz Olmaz Deme”, “Kulaktan Kulağa” ve “Çocuklar İçin Sinema” başlıklı bölümler yer alacak.

Festival biletleri Biletix üzerinden satın alınabilir. Tam bilet 30 TL, öğrenci ve 65 yaş üstü biletler 20 TL olacak. Gösterimlere girebilmek için tam aşılı olmak veya Covid-19 geçirdikten sonraki 180 gün içinde bulunmak gerekiyor.

AÇILIŞ FİLMİ ‘ANNETTE’

Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro’da 2 Eylül akşamı açılış töreni düzenlenecek. Ardından başrollerinde Adam Driver ve Marion Cotillard’ın yer aldığı Leos Carax’ın temmuz ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle döndüğü filmi Annette gösterilecek.

KAV ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ REYHAN

Kariyo & Ababay Vakfı (KAV) sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği, üretkenliği ve ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı onurlandırmak amacıyla festival kapsamında verdiği KAV Yılın Yönetmeni Ödülü’nü bu yıl “Çatlak” filmiyle Fikret Reyhan’a sunacak.