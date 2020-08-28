Başkan Atay: Yurttaş için titiz çalışın

28 Ağustos 2020 Cuma, 07:43

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları sona eren Meşrutiyet Mahallesi’nde yol, kaldırım bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarına başlamıştı. Başkan Atay, devam eden çalışmalar ile ilgili saha personellerinden bilgiler alarak vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Atay, saha personeli ile gerçekleştirdiği diyalog esnasında, “Sizlerden titiz bir çalışma bekliyorum. Size ve belediyemize en önemlisi mahallemize yakışacak bir çalışma gerçekleştirmeliyiz. Tüm Efeler gibi bu sokakta hepimizin, çalışırken benimsemenizi ve hassasiyet göstermenizi istiyorum” dedi. Başkan Atay’ın personeller ile görüşmesi sokakta yaşayan vatandaşlar tarafından bölündü. Balkonlardan Efeler Belediye Başkanı Atay ile selamlaşan mahalle sakinleri devam eden çalışmalar ile ilgili memnun olduklarını dile getirerek, saha çalışanlarına ve Başkan Atay’a teşekkürlerini ilettiler. Kent genelinde çalışmalarına hızla devam eden Efeler Belediyesi’nin altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.