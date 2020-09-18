Başkan Günel, farkındalık oluşturmak için belediyeye bisikletle gitti

18 Eylül 2020 Cuma, 15:27

Kentleri ve belediyeleri "sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek" amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’na’ Kuşadası’ndan da destek geldi.

Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kuşadası Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik için kaskını takıp pedala basan Başkan Ömer Günel, temiz hava için karbondioksit salınımını azaltmanın önemine dikkat çekti.

"ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATACAĞIZ"

Fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan iklim değişikliği ve çevresel sorunların küresel ölçekte bir tehdit halini almaya başladığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu nedenle Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçirdiğimiz Trafik Sakinleştirme Projesi’nin son etabının tamamlanmasının ardından Kuşadası sahil şeridinde geniş yaya yolları ve 19 kilometre uzunluğa sahip bir bisiklet yolu yer alacak. Uzun vadede kent merkezimizi trafiğe kapatmayı ve alternatif bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu da ancak bilinçsel düzeyde gerçekleşecek bir değişim ve dönüşüm ile mümkün. Kuşadası Belediyesi daha hareketli bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çalışmaya devam edecek” dedi.



