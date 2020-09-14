Başkan Soyer Ahilik Haftası’nda konuştu

14 Eylül 2020 Pazartesi, 17:54

Başkan Tunç Soyer, “Ahilik, bu coğrafyada kök salmış en güzel uygulamalardan biri. Hem iyi ahlaklı ticareti öngörüyor ve bunun kıstaslarını ortaya koyuyor hem de adil rekabeti, birbirine saygıyı ve sağlıklı örgütlenmeyi mümkün kılıyor. Bu nedenle bu son derece kıymetli geleneği sürdürüyor olmanız nedeniyle size kutluyorum. Bu birliktelik ruhunun daha fazla bilinmesi, anlaşılması lazım. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Toplantı sonunda Başkan Soyer, Yılın Kalfası seçilen Emine Türk ile Yılın Çırağı seçilen Yiğit Koç’a kaftanlarını giydirdi, ikisini de tebrik etti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından bugün Valilik binasında kaftan giydirilen Yılın Ahisi Hacim Kulalı da ziyaretçiler arasında yer aldı.



