Başkan Soyer, Fransa’nın Ankara Büyükelçi ile buluştu

25 Eylül 2020 Cuma, 11:11

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Magro göreve geldikten sonra ilk ziyaretini İzmir’e yaptığını söyledi.

Fransa-İzmir ilişkilerinin geliştirilmesinin, kültür ve ekonomi alanlarında işbirliğinin önemine değinen Magro, akıllı kent, sürdürülebilirlik, su ve enerji verimliliği başta olmak üzere birçok konuda ortak projeler, teknik ortaklık ve bilgi alışverişi yapılabileceğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem yatırımları için daha önce Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile çalıştığını söyleyen Başkan Tunç Soyer ise bundan sonraki yatırımlar için de yeni işbirlikleri yapılabileceğini belirtti.

GASTRONOMİ VURGUSU

Başkan Tunç Soyer, görüşmede ülkelerden ziyade kentler arasındaki ilişkilerin öne çıktığını belirterek İzmir’in Akdeniz kentleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptıkları çalışmalardan da söz etti. İzmir’de Akdeniz Dilleri Merkezi açarak İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Yunanca kursları başlattıklarını vurgulayan Soyer, bunun gibi adımların İzmir’in Akdeniz kentleriyle ilişkisini bir üst aşamaya taşıyacağını söyledi. 2021’de İzmir’de yapılacak Kültür Zirvesi’ne Fransa’nın kentlerini de davet eden Soyer, kardeş kent konusunda da ortak çalışma önerisinde bulundu. Soyer’in gastronomi konusundaki işbirliği fikri ise Fransız heyet tarafından ilgiyle karşılandı. Soyer, Türk, Fransız ve Akdeniz mutfağını tanıtmaya y&ou ml;nelik ortak projelerin kültürel yakınlığı arttıracağına vurgu yaptı.

Ziyarette konuk büyükelçiye Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Daniel Gallissaires, Fransa Büyükelçiliği Kültür ve Eğitim Müsteşarı Jean-Jacque Viktor, İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Jose-Maria Queiros, Fransa Büyükelçiliği Basın Ateşesi Alexia Jarrot, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Müdür Yardımcısı Emilie Gong Huang ve Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak eşlik etti.