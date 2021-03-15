Başkan teknik direktörlüğe kendisini getirdi

15 Mart 2021 Pazartesi, 09:53

Daha önce takımı askerî kampa götürmesiyle ve futbolcuları tehdit ettiği haberleriyle gündeme gelen Sion Başkanı Christian Constantin yine tuhaf bir olayın öznesi oldu.

Sion, eski İtalyan millî futbolcu Fabio Grosso'ya takımı yaz aylarında emanet etmişti, ancak kötü sonuçların faturası da Grosso'ya kesildi ve mart ayının başında yollar ayrıldı.

Başkan Christian Constantin bu hamlenin ardından sahaya inerek teknik direktörlüğe soyundu. Ligde üst üste beş hafta kazanamayan Sion, başkan yönetiminde çıktığı Lausanne Sport karşılaşmasını deplasmanda 3-1 kazandı.

Teknik direktör olarak takımını zafere taşıyan Başkan Constantin, galibiyeti rakip teknik direktörü alnından öperek kutladı.

CONSTANTİN'İN İLGİNÇ KARARLARI

Christian Constantin için ise bu hamle ne ilk ne de son. Sion başkanının geçmişte yaptıklarını düşününce teknik direktörlük yapması normal karşılanabilir.

Constantin, Salih Uçan'ın da Sion'da forma giydiği dönemde oyunculara ilginç bir ceza vermiş ve ligi kötü bir noktada bitirdikleri için tüm takımı komando kampına götürmüştü.

2020'nin mart ayında ise birçok kulüp koronavirüse karşı önlem alırken Sion da onlardan biriydi.

Kulüp oyunculara indirime gitmesini iletirken bunu kabul etmeyen dokuz oyuncunun sözleşmesi bir anda feshedilmişti.

SALİH UÇAN NE DEMİŞTİ?

Salih Uçan, DHA' ya verdiği bir röportajında Constantin'in kendilerini komando kampıyla cezalandırdığını anlatmıştı.

"Orada 10 takım vardı. Bir de çok genç bir takımla oynuyorduk. Sağ bek 20, stoperler 18-19 yaşındaydı. İsviçre'de çok ciddi bir devre arası var. 55 günlük bir ara veriyorlar. Bunun yaklaşık 20 günü izin oluyor.

''Başkan gelip, 'İlk yarıyı iyi bitiremezseniz, size güzel bir sürprizim var, Fransa'da bir dağa sizi komando eğitimine yollayacağım' dedi. Biz şaka sandık. Tabiî biz ligi kötü bir yerde bitirdik. 15 gün izin verdiler, sonra bir geldik biz kampa gideceğiz diye beklerken otobüse binip dağa gittik."