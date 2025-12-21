Spor yazarları Eyüpspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Tedesco ile bambaşka bir kimliğe büründü'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 yenip ilk devreyi galibiyetle tamamladı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

"DEVAMI GELSİN"

Hilmi Türkay: Başkan Sadettin Saran’ın iki gündür yaşadığı adli süreç, Fenerbahçe camiasının ve taraftarların ona verdiği destek maç öncesi gündemin en önemli maddeleriydi. Bu ruh haliyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertli futbolcular, ilk 3-5 dakika yarı sahasında Eyüpspor’a şans tanısa da devamında işler yoluna girdi. Çok iyi bir ön alan baskısı, devamlı tazelenen ataklar ve Talisca’nın tekteki dokunuşu maçın rahat geçeceğinin kanıtıydı. F.Bahçe Asensio ile öyle bir gol attı ki...Neredeyse takımdaki her oyuncu topa değdi, müthiş paslaşmalarla Asensio kalite kokan, çalışılmış bir golü ağlara gönderdi. Sonra Sadettin Saran stada geldi, coşku katlandı. Ve 3 golle maç fazlasıyla da olsa liderliğe oturan Fenerbahçe... İlk yarıyı yenilgisiz kapatan Sarı-Lacivertliler... Tedesco ile bambaşka bir kimliğe büründü. Umarım devamı gelsin. (Cumhuriyet)

"22 DAKİKADA BİR GOL!"

Uğur Meleke: Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe saat 23’le, dün saat 18 arası iki buçuk maç top oynadı, 10 gol attı, kalesini de kapadı bu süreçte. Yani ortalama her 22 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı sarı lacivertliler. Bu başarılı 225 dakikanın 90’ını Bergen’de, 90’ını Kadıköy’de, 45’ini de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda geçirdi Fenerbahçeliler. Tedesco, bu 10 günde ideal 11’ini zorunluluklar dışında değiştirmedi. Bergen’de ilk 11 oynayan 8 futbolcu dün Olimpiyat’ta da sahadalardı. Eksik olan üç adamın biri şu an sakat, ikisi de Afrika Kupası’nda zaten. Yani iki buçuk maçlık bu başarılı süreçte baş faktör olarak tepeye “kadro istikrarı” yazabiliriz. (Hürriyet)

"DURAN’IN GOLÜ BURAM BURAM KALİTE KOKTU!"

Ömer Üründül: Levent Mercan, fizik olarak değil ama yetenek ve futbol aklı olarak Archie Brown'dan daha faydalı futbolcu. Talisca'nın yükselişi devam ediyor. Ama sakatlandı. Kerem Aktürkoğlu'nun durumu ise çok ilginç. Maç başında hırsı yüzünden okunuyordu. Önemli bir şeyler yapmak istiyordu ama maçta hiçbir şey yapamadı. Bu sıkıntıyı kendisinin çözmesi lazım. Jhon Duran, oyunda genelde gözükmüyor. Etkili bir hücum presi de yapmıyor. Ama ikinci golün hazırlanışındaki pas organizasyonunda önemli bir katkı verdi. Attığı gol de buram buram kalite koktu. Ama bir santrforun çok daha önemli icraatlar yapması gerekiyor. (Sabah)

"KALİTE FARKI"

Serkan Akcan: Asensio böyle oynadığı sürece tek sevinen Tedesco olmaz, Fred’ten Talisca’ya, ondan Duran’a kadar tüm futbolcuların performansı aynı oranda yükselir. Nesyri, Brann maçı sonrası Afrika Kupası için Fas’a gitti ve Tedesco hem Konya hem Eyüp maçlarını Duran ile oynadı. Bazen zorunlu tercihler yüzünden işler bozulur, bazen de sayesinde işler düzelir. Fenerbahçe için ikinci seçenek devredeymiş gibi görünüyor. Asensio’nun kaliteyle bezeli pasını önüne alıp gerçek bir santrfor golü atan Duran hücumu daha akıcı hale getiriyor. (Fanatik)