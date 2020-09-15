Başkanın ailecek kültür sanat gezisi

15 Eylül 2020 Salı, 02:00

Genç Yetenek Naz İrem Türkmen, üstün performansıyla şaşırttı. Güher-Süher kardeşlerin “Dünya Sahneleri’nde Genç Müzisyenler” projesinin burslu yeteneklerinden olan Naz İrem Türkmen, Temmuz 2006 İstanbul doğumlu. İstanbul Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak başladığı müzik eğitimine Münih’te devam ediyor. Sanatçının uluslararası yarışmalarda kazandığı pek çok birincilik ödülü var. Naz İrem Türkmen, CRR Senfoni Orkestrası’yla katıldığı konserde de gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Ve yakınlarının değerlendirmesiyle her zamankinden daha heyecanlı ve mutluydu. Naz İrem Türkmen, alkışlar üzerine bis parçası olarak ise Başkan İmamoğlu’na bir jest yaparak onun çok sevdiği bir dans olan Karadeniz Horonu’nu çaldı.

BAŞKANIN AİLECEK KÜLTÜR SANAT GEZİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ailesine bağlılığı ve tatil yapma hakkı üzerinden az eleştirmediler. Bunu yapanlar, siyasetçiysen karın dul, çocukların yetimdir, bir gün bile olsa ara verme hakkın yoktur görüşünde olup, aslında çalışıyormuş gibi gözüktükleri zamanlarda da keyif yapanlardır! Benim görüşüme göre siyasetçi de olsa savaşçı da, insanların ailesine bağlı olup, eşine ve çocuklarına zaman ayırması görevidir, tatil yapmak da hakkıdır!

Hafta sonu, pazar akşamüstü Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nın, Şef Cem Mansur yönetiminde, İspanyol Akşamı temalı bir konseri vardı. Konserin solisti ise 14 yaşındaki dâhi çocuk, Naz İrem Türkmen’di. Belki de bu nedenle, İBB Başkanı İmamoğlu, eşini, küçük kızını ve iki oğlunu da alarak konseri dinlemeye geldi. Geleceğini bilmiyordum, çok hoş bir sürpriz oldu. Hatta konsere gelmeden önce ARTER Sanat Galerisi’nde açılan 5 yeni sergiyi de ailecek gezmişler, böylece İstanbul’a yakışır biçimde, bir tatil günü olan pazarı, ailesiyle birlikte kültür ve sanata ayırmışlar. Sanatçılar da başkanlarını yanlarında görmekten çok memnundular. Kusura bakmasınlar ama ben yıllardır belediyenin kendisine ait senfoni orkestrasını izleyen belediye başkanı hatırlamıyorum!

Gelelim konsere. Pandemi dolayısıyla içinden geçtiğimiz olağanüstü koşullarda, kapalı konser salonunda değil, açık hava tiyatrosunda, sosyal mesafeye ve maske ve hijyen koşullarına dikkat edilerek oturmuş izleyicilerle, konser büyük coşkuyla gerçekleşti. Saat 18.30’da yapılmasının nedeninin de 65 üstü yurttaşların gönül rahatlığıyla gelebilmesi olduğunu yazmıştık. Yine de çok kalabalık değildiler. Biraz da İstanbul Valiliği’nin hafta sonu öncesi acil bir kararla bütün etkinlikleri yasaklaması olmalı. Ancak valiliğin bu yasak kararı, 4 saat sonra alelacele geri alınmış ve hafta başına ertelenmişti. Çünkü neden? Kulakları çekilmişti de ondan! AKP Genel Başkanı, cumartesi akşamı İstanbul’da AKP’ye 100 bin yeni üye kampanyası başlatıyor ve bunu büyük katılımla yapıyordu! Aslına bakarsanız kültür sanat etkinlikleri yasaklansaydı bile onlar bunu yapardı da... Düğünler yasak denildi, yapmıyorlar mı, haydi kuralına uyduralım dediler ve bu sayede hiç olmazsa hafta sonu konserleri sürdü. Çıkışta, yine açık havada, Şişli Belediyesi’nin parklarda müzik programı devam ediyordu. Bu programlar eğlenelim diye yapılmıyor; işsiz kalan müzisyenlere destek, halka da moral olsun diye yapılıyor. Artık yok. Sanatçılar zorda, herkes zorda. Oysa müzik ve sanat iyileştiriyor!