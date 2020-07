'Başkanın değil halkın istediği olacak'

10 Temmuz 2020 Cuma, 09:30

Pamdemi süreci nasıl geçti, kendi imkânlarınızla vatandaşa nasıl hizmet götürdünüz?

Alaşehir pandemi sınavını başarı ile atlatıyor. İlkleri gerçekleştirdik. 65 yaş üstü için özel hat kurduk, her istediklerini ayaklarına götürdük. Kamu kurumları ve çocuk oyun alanları dahil ilçenin her yerini dezenfekte ettik. Sokak hayvanlarına sağlıklı gıda ve suya ulaşmalarını sağladık. Zor durumda olan esnafa 10 bin koli gıda yardımında bulunduk. Her gün 600 ekmek dağıttık. Tanzim satış alanları kurduk, zeytinyağı dağıttık, ücretsiz fideler verdik. Kadın Kooperatifleri ve Yunus Emre Derneği desteğiyle 40 kadınla birlikte 70 bin maske dikildi ve vatandaşın ücretsiz maskeye ulaşması sağlandı.

Üreticiye desteğiniz nasıl oluyor?

Pandemi sürecinde üreticinin değerini daha çok anladık. Yasaklar nedeniyle satamadığı yerli üretilmiş fidanları aldık, 65 yaş üzeri vatandaşlardan hobi bahçeleri oluşturmasını isteyerek onlara dağıttık. Alaşehir halkı çalışkan ve üretken bir halktır. Onlar tohumları ayıracaklar ve o tohumlar bir sonraki nesillere aktarılacak. İlçemizde kuru üzüm üretiliyor. Yaklaşık 7 bin TIR ihracat var. 2 bin TIR da kiraz ihracatımız bulunuyor. Alaşehir ovası 80 bin ton kuru üzüm üretimi ile Türkiye’nin lideri.

Vatandaş size rahat ulaşıyor mu, günde kaç kişi ile görüşüyor sunuz?

Telefonum 24 saat açık. Günde en az 200 kişi ile telefonla görüşüyorum, dert dinliyor, çözüm bulmaya çalışıyorum. Örneğin evinde bebek bezi biten anne de arıyor, hamile olup aşerdiği için canı pirzola çeken hamile anne de arıyor. Eşimle birlikte istediklerini temin ederek evlerine kadar teslim ettik. Sabah evden çıkıyor ve her gün iki esnafın çayını içerek güne başlıyorum. Ziyaret sonrası belediyede yapılacak işleri yerinde incelerim. Ben hekim kökenli belediye başkanıyım, teşhis koymadan tedavi olmaz. Yerinde teşhis, yerinde tedavi metodunu uygulamaya inanırım.

Borçlu bir belediye aldınız, hizmette aksama oldu mu?

Belediye hizmet yaptığı için doğal olarak borçlu olacak. 65 milyon bütçeli belediyeyi devraldığımızda 123 milyon borcu vardı. Kesilmiş faturalarla birlikte 136 milyon borcumuz var. Şu an 105 milyona düştü. 46 milyon yatırım yaptık. Hem borç ödüyor, hem hizmet yapıyoruz. Bir çok hizmeti dışarıdan satın almak yerine personelimizle işlerimizi yapıyoruz. Parke üretim faaliyetimizi aktif hale getirdik, 2 bin adet parke üretirken şimdi 10 bin adete çıkardık. Kum ve çakılı da kendimiz üretiyoruz. Şuan kendi asfaltımızı yapıyoruz. 104 bin yazlık kışlık çiçeğimizi ürettik. Yaklaşık 1 milyon lira belediyeye tasarruf sağladık. Kentimiz yapılan ihale ile aylık 700 bin TL’ye temizleniyordu. Alaşehir’i sadece mazot parası ile 100 bin TL’ye temizliyoruz.

Seçimlerde “katılımcı demokrasi” uygulanacak dediniz, şu an uygulanıyor mu?

Temsili demokrasiye inanıyoruz ama yeterli değil. Başkanı seçmekle iş bitmiyor. Katılımcı demokrasiye inanıyoruz. Üniversite, engelliler, kadınlar, yoksullar, STK, kamu kurumları ve muhtarların içerisinde bulunduğu bir yönetimi kurmak istiyoruz. Bunun adı da Kent Konseyi. İlçede “Başkan dedi, oldu” değil, “Halk istedi başkan yaptı” anlayışı hâkim olacak. Alaşehir’i ortak akılla yöneteceğiz. Çalışmalar bitiyor. En kısa zamanda Kent Konseyi kurulacak. Göreve geldiğim zaman rozeti çıkardım. Siyaset seçime 3 ay kala başlar ve kazandığınız zaman biter. Halkın iradesine saygı göstermek ve sandıktan çıkan sonucu kabullenmek gerek. Alaşehirliler yeni başkanına alıştı.

‘Şeffaf belediyecilik’ olacak demiştiniz. İhaleler canlı yayımlanıyor mu?

Seçimlerde, “Şeffaf belediye olacağız. Hesap vermekten kaçmayacağız” sözü verdik. Meclis toplantılarını canlı yayımlıyoruz. Belediye binası önüne led ekranlar kurduk. Vatandaş ihale ve toplantıları canlı izliyor. Her şeyi bu yolla görecek, bilgi sahibi olacaklar. Gizli kapaklı hiçbirşey yapılmayacak.