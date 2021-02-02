Başkanlık iflas etti

02 Şubat 2021 Salı, 10:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasayı gündeme getirmesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, OHAL dönemindeki referandumla getirilen anayasa değişikliği ve sistemin 2.5 yılda iflas ettiğini söyledi. Erkek, “Seçim ister erken, ister zamanında olsun, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve dolayısıyla yeni anayasayı biz getireceğiz” diye konuştu. Cumhuriyet’e açıklama yapan Erkek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye tarihinin en basiretsiz, en öngörüsüz iktidarıyla karşı karşıya. Referandum sürecinde, Anayasa Komisyonu’nda, milletin huzurunda yaptığımız tüm tespitlerde haklı çıktık. ‘Sistem doğru değil, tek adam rejimini getirir, demokratik hukuk sistemini yok eder, egemenliği şahsileştirir, milletin aleyhinedir’ dedik. Sistem 2.5 yılda iflas etti. Ama millet de devlet de iflas etti. Bozulan sistemi Millet İttifakı olarak düzelteceğiz. Sorunlar ağırlaşıyor, eleştiriler artıyor. İster erken, ister zamanında seçim yapılsın, güçlendirilmiş parlamenter sistemi, demokratik hukuk devletini biz getireceğiz.”

Erdoğan’ın yeni anayasa çıkışını değerlendiren MHP’li yöneticiler ise, “Bu konuda Devlet Bey’in bilgisi vardır. Bir ayda toplam üç kere baş başa gerçekleşen görüşme oldu. Ancak iki lider de kendi heyetlerine görüşmelerin içeriğine ilişkin bir şey söylemedi. Bu görüşmelerde mutlaka bu konular da gündeme gelmiş, değerlendirilmiştir. Ancak kapsamı nedir, ne içeriyor şu an için kimse bilgi sahibi değil” dedi.

Aynı kaynaklar, “Parti olarak anayasamızın ilk dört maddesiyle ilgili tavrımız net ve belli. Bir değişikliğe her zaman karşı çıktık. Bu konuda da bir sıkıntı olduğunu sanmıyoruz. Ancak genel başkanımızın hukuk reformuna verdiği desteği herkes biliyor” yorumunu yaptı