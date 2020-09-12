Başkent için grip aşısı uyarısı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, 2019’da gelen grip aşısının dahi yetmediğini, yaptırması gereken yurttaşların aşı yaptıramadığını belirtti.

Ankara Eczacı Odası sorumluluğundaki 2 bin 200 eczaneye, günde en az 10 kişinin grip aşısı için başvurduğunu söyledi.

Gül, “Talep patlaması yaşanıyor. Kasımdan önce grip aşısı girişi olacağını düşünmüyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, grip aşısının, 2019’a göre daha fazla gelmesi için çalışmalar yürütüldüğü yönündeki ifadelerini anımsatan Gül, “Sayın Bakanın dediği dozlardan geleceği konusunda umutlu değilim” diye konuştu.