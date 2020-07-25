Başkent'te 11'ler belli oldu

Süper Lig'in son haftasında Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Saat 21:00'da başlayacak olan müsabakada iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2020 Cumartesi, 20:00
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Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İlk 11'ler şöyle:

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, İlker, Halil İbrahim, Arda, Gökhan, Candeias, Soner, Flavio, Sio, Berat

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven

LENS VE CANER CEZALI

Siyah beyazlı ekipte Fenerbahçe maçında kart görüp cezalı duruma düşen Lens ve Caner forma giyemeyecek. 


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