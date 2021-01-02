Basketbol derbisinde Galatasaray Fenerbahçe Beko'dan fark yedi

02 Ocak 2021 Cumartesi, 17:37

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ziya Özorhon, Halil Baldemir

GALATASARAY: Macon 9, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 7, Marei 8, Motum 15, Hunter 15, Barış Ermiş 10, Jefferson 4, Ayberk Olmaz

FENERBAHÇE BEKO: Brown 13, Guduric 18, Pierre 15, Barthel 4, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberoviç 5, Ahmet Düverioğlu 8

1. PERİYOT: 20-22

DEVRE: 31-48

3. PERİYOT: 51-68

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 36.31 Marei (Galatasaray)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasındaki derbi mücadelede Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 87-73 mağlup oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, ligdeki 12'nci galibiyetini elde ederken Galatasaray 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.



