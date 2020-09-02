Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali, Atina'da

02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:52

Temsilcimiz Türk Telekom'un da mücadele edeceği Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Sekizli Finali'ne Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) 12 Mart tarihinde oyuncuların, antrenörlerin, hakemlerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak amacıyla tüm uluslararası müsabakaları iptal etme kararının ardından, BCL yönetimi 30 Mart'ta 2019-2020 sezonunu, tek maçlı eleme sistemi ile 30 Eylül - 4 Ekim 2020 arasında oynanacak Sekizli Final organizasyonuyla tamamlama kararı almıştı.

Türkiye'den Türk Telekom'un yer alacağı organizasyonda; AEK (Yunanistan), Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), San Pablo Burgos (İspanya) kulüpleri de Sekizli Final'de yer almaya hak kazanan takımlar arasında. Kalan 2 kulüp ise JDA Dijon (Fransa) - Nizhny Novgorod (Rusya) ve Iberostar Tenerife (İspanya) - Filou Ooestende (Belçika) Son 16 Turu karşılaşmalarının ardından belli olacak. Bu mücadeleler 16 Eylül'de TSİ 21.30'da oynanacak.

BCL Sekizli Final maçları AEK'ya ev sahipliği yapan Nikos Galis Kapalı Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak.

Maçların seyirci katılımı ile oynanıp oynanmayacağının kararı ise ilerleyen günlerde Yunan yetkililerle görüşüldükten sonra, kural ve yönetmeliklere uygun olarak alınacak.

BCL CEO'su Patrick Comninos konuyla ilgili, "Atina'nın BCL Sekizli Finali'ne ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok heyecanlıyız. Yunan yetkililerin de bu süreçte bize yardımlarından dolayı çok müteşekkiriz. Başta oyuncular olmak üzere tüm paydaşlarımız için mümkün olan en iyi ve güvenli ortamı yaratma konusunda bizlere çok yardımcı oldular. Ayrıca ev sahibi kulübün de bu tarihi organizasyon için ne denli heyecanlı olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Comninos, "Koronavirüs salgınının yarattığı zor şartlara rağmen mücadele içerisinde geçen bir sezon sonunda buraya hak ederek gelecek 8 kulübün katılacağı üst düzey bir basketbol organizasyonu düzenleme fırsatı yakaladığımız için çok memnunuz. Avrupa çapında tüm basketbolseverler için eşsiz bir hafta vaat ediyoruz" dedi.

30 Eylül ve 1 Ekim'de çeyrek finaller ile başlayacak mücadeleler, 2 Ekim'de yarı finallerle devam edecek. Üçüncülük ve final maçları ise 4 Ekim'de oynanacak. Eşleşmeleri belirleyen kura Son 16 Turu maçları tamamlandıktan sonra çekilecek.