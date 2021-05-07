Basketbolda final gibi maç; Fenerbahçe-Efes
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 29. ve 30. hafta erteleme maçlarıyla tamamlanacak, gözler Fenerbahçe-Efes maçında.
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 29. ve 30. hafta erteleme maçlarıyla tamamlanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi, ikinci maçla devam edecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise normal sezon, 30. ve son hafta karşılaşmalarının yanı sıra 29. haftadan kalan bir erteleme maçıyla sona erecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
29. hafta
Bugün:
16.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Şahinbey)
18.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
30. hafta
9 Mayıs Pazar:
15.15 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)
10 Mayıs Pazartesi:
17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
11 Mayıs Salı:
17.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Play-off final serisi
Yarın:
16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji) (1-0)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
30. hafta
Yarın:
14.00 BUDO Gemlik-Sigortam.net (Gemlik)
14.00 Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi)
14.00 Global Connect Travel Düzce-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Kalıcı Konutlar Merkez)
14.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Akhisar Belediye Basketbol (Caferağa)
14.00 Finalspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
14.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor (Kurtdereli)
14.00 Ankara Anadolu Basket-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (TOBB ETÜ)
29. hafta
12 Mayıs Çarşamba:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Muradiye)
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