Basketbolda Galatasaray-Bakken maçı ertelendi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacağı maç ertelendi.

AA
30 Ekim 2020 Cuma, 21:13
Basketbolda Galatasaray-Bakken maçı ertelendi
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka ekibi Bakken Bears ile yapacağı maç ertelendi.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakken Bears takımında saptanan yeni tip koronavirüs (covid-19) vakaları nedeniyle karşılaşmanın 11 Kasım Çarşamba gününe ertelendiği bildirildi.


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